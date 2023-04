code = ".autogen_class_views_pdfs_page_blur_promo {display: none !important;} div.image_layer .absimg { opacity: 1 !important;}"

var style = document.createElement('style');

style.type = 'text/css';



if (style.styleSheet) {

// IE

style.styleSheet.cssText = code;

} else {

// Other browsers

style.innerHTML = code;

}



document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild( style );



Quand je cherche des informations sur des livres, je tombe souvent sur des liens scribd. Je ne vous cache pas que je n'aime pas du tout ce site et malheureusement bugmenot ne vous sera pas d'une grande aide. Si vous pouvez enrichir scribd site sans compte, la consultation est plus contraignante.Donner, do-o-nner, donner, do-o-nner moiDonner, do-o-nner, scribd le gardera......et ne vous le rendra pas...Heureusement, souvent je ne cherche que des informations spécifiques et pas à télécharger des pdf. Et je ne comprends pas trop leur fonctionnement, mais quand vous commencez à lire, au bout d'un moment un filtre apparaît en surbrillance et vous ne pouvez plus lire et il faut vous connecter...En apparence oui, mais tout est chargé dans le navigateur et quelques règles CSS permettent facilement de contourner le problème.Du coup, un petit bookmarklet et plus de problèmeMerci https://martijnbrekelmans.com/bookmarkletify/ et https://stackoverflow.com/questions/707565/

