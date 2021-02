Accès à distance avec la banque à l'écureuil

Linux Mint 20.1 et libinput

MakeMKV

Mise à jour de KrISS tuto

Plus d'1 an et demi sans article, que le temps passe vite.Je pourrais résumé 2020 comme l'année de. Cette simple phrase n'est pas anodine et correspond à quelques choses de très personnel, très loin de tout ce que se rappelleront la plupart des gens.Parce qu'en ce moment des personnes ont besoin d'avoir des informations positives, je ne vais vous parler que de choses chouettes.Je ne parlerai donc pas de ma banque à l'écureuil qui depuis la mise en place de l'authentification par SMS ne me donne plus aucun accès sur internet et ne me propose aucune solution alternative. Même leur service technique n'a pas su m'expliquer pourquoi, la personne par téléphone m'a simplement dit que ça arrivait parfois et qu'il fallait demander à mon agence de me mettre sur liste blanche. Sauf que c'est sur décision du directeur d'agence et que ce dernier n'a pas voulu. En cherchant de mon côté je me suis aperçu que c'était lié à mon téléphone, mon nokia 1110 ne reçoit pas le SMS d'authentification, mais il reçoit bien celui du mot de passe de réinitialisation. J'ai bien sûr dit à ma banque que je n'allais pas changer de téléphone et que je voulais donc fermer mes comptes ce à quoi on m'a répondu de fournir mon relevé d'impôts... C'est quoi le rapport ??? Je n'avais déjà plus de chèque/carte bancaire sur ce compte, mais maintenant je me retrouve donc avec un compte vide chez l'écureuil après avoir effectué les virements nécessaires.Je ne vous parlerai pas non plus de mes récents problèmes avec Linux Mint. C'est vrai que ça faisait longtemps que tout se passait bien sauf qu'à ma dernière mise à jour sur Linux Mint 20.1, écran noir au redémarrage bloqué sur grub. La solution était assez simple à trouver avec une live USB :- sudo grub-install /dev/sda- sudo update-grubmais c'est assez déstabilisant parce que ça ne m'était jamais arrivé. Je n'ai pas cherché à comprendre mais peut-être que c'était lié à mon partitionnement sur mon disque qui était déjà bien découpé. Je n'abandonnerai pas pour autant tout ça pour passer à Windows 10 comme certaines personnes parce qu'au fond je sais que j'aurais encore plus de problèmes avec Windows. Je suis tout à fait d'accord avec Sebsauvage et j'ai beaucoup moins de demandes/problèmes depuis que j'ai passé mes proches à Linux que quand ces personnes étaient sous Windows (on parle de personnes qui ont un usage limité à la bureautique/internet avec les ordinateurs). Avec Linux Mint 20.1 j'ai également de temps en temps un problème avec mon touchpad à cause de la nouvelle bibliothèque libinput mais c'était annoncé : https://linuxmint.com/rel_ulyssa_mate.php et la solution proposée est très acceptable : apt install xserver-xorg-input-synapticsPar contre je vais quand même faire un vrai reproche que je crois encore lié à libinput mais avant de l'imposer par défaut il faudrait s'assurer que ça fonctionne bien. Si vous utilisez des manettes et qu'il faut les calibrer vous ne pourrez pas le faire simplement. Avant il y avait jstest-gtk et il n'y a aucun équivalent avec la nouvelle version evtest-qt . Heureusement j'ai trouvé une solution grâce à python qui permet de faire un man in the middle avec la manette ! Mais il faut bien avouer que ce n'est pas à la portée de tout le monde.Et entre nous, je ne vais pas non plus vous embêter avec mes problèmes pour lire des DVD officiels d'une ancienne série. Aucun problème avec les 3 premières saisons et le premier DVD de la 4e et dernière saison (parce qu'il ne faut pas se le cacher mais quand une série est considérée terminée et que parce qu'il y a sûrement de l'argent à se faire on refait une saison des années plus tard, ça ne donne jamais des merveilles , je considère donc la saison 4 comme la dernière) mais à partir du 2e DVD de la saison 4, ce dernier se montait comme périphérique TSITFAT. La solution n'a pas été simple a trouvé mais maintenant tout fonctionne grâce à MakeMKV . Des personnes se demandent encore pourquoi des gens piratent des séries, mais même avec les DVD dans les mains j'ai dû regardé des épisodes en streaming le temps que je trouve comment corriger ce problème de TSITFAT... Et encore sur un ordi, merci VLC, on peut passer les menus parce que les annonces sur les DVD officiels pour dire que le piratage c'est mal et que sur un lecteur DVD de salon on ne peut pas passer, c'est vraiment mais alors vraiment la meilleure solution pour favoriser le piratage...Pour parler vraiment de choses chouettes, je suis resté dans le silence alors que je n'aurais jamais été autant prolifique cette année 2020. J'ai mis en production un projet pro qui aura duré plus d'un an et demi, ce qui explique aussi mon silence et qui maintenant est en place depuis fin octobre sans trop de problème, en tout cas pas forcément de ma faute. Les certificats Let's Encrypt ont changé et n'étaient plus compatibles avec les anciennes version d'Android, heureusement c'est de nouveau fonctionnel : https://letsencrypt.org/2020/12/21/extending-android-compatibility.html J'ai aussi dû modifier mes cours comme jamais pour qu'ils puissent être adaptés aux cours à distance (avec le recul que de temps perdu quand on voit le résultat). J'ai dû mettre en place de nouvelles modalités pour évaluer mes matières (que de temps gagné pour la mise en place des futurs examens). Il était évident que l'évaluation à distance allait conduire à une triche massive de la part des étudiant⋅es. Le nombre de collègues qui ont fait comme si c'était une évaluation normale ont eu la surprise de voir des copies semblables/identiques, sérieusement ?De mon côté j'ai mis en place des générateurs d'énoncés pour évaluer mes matières avec des thèmes différents (merci ÉS pour toutes ces propositions) et des questions différentes pour chaque copie et même avec ça, j'ai eu le droit à des réponses qui parlaient d'abeilles alors que la copie parlait de chèvres...Quand j'aurais un peu de temps j'essayerai de partager tout ça parce que je pense que ça pourrait être utile. C'est autre chose que la génération de QCM avec LaTeX et il est sûr que ça prend plus de temps pour faire la correction, mais au moins on sait ce qu'on évalue. Petit aperçu pour l'évaluation de requêtes algébriques ou SQL :- « Donner le nombre de membres des troupes qui se sont produites dans des festivités qui se sont déroulées dans des villes dont l'altitude est 75 »- « Donner le genre musical du groupe qui a l'année de formation la plus grande (ou les genres musicaux des groupes si plusieurs groupes ont la même année de formation) »Tout ceci est généré automatiquement et je suis assez fier du résultat mais beaucoup moins du code. Coder vite et bien ce n'est pas toujours simple.J'avais prévu depuis longtemps de ne pas intervenir en cours fin 2020 et c'est plutôt bien tombé parce que l'organisation de la rentrée a été plutôt compliquée. C'est guère mieux pour ce 2e semestre, mais il y a un peu plus d'expérience et il semblerait acquis (avant de nouvelles annonces) que les examens à distance c'est terminé. J'en ai quand même profité pour mettre à jour mes cours HTML/CSS PHP en supprimant jquery , en remplaçant highlight.js par CodeMirror et en ajoutant Split Grid (un petit plus que j'ai ajouté pour changer la largeur de colonnes de l'éditeur quand j'en ai besoin).Un petit aperçu avec une belle coloration syntaxique dans les slides et dans l'éditeur grâce à CodeMirror. L'éditeur qui s'adapte en fonction du code si c'est du HTML (2 colonnes) ou du PHP (3 colonnes).Je pense être quelqu'un de très exigeant et je n'ai pratiquement plus rien à redire sur ces supports, je suis presque entièrement satisfait par mon approche pour faire ces cours. Je ne parle pas du fond mais bien de la forme. Je remercie vraiment GNU Emacs PHP.js et MathJax À dans un an et demi ? Je devrais avoir plus de temps pour partager des choses, je pense donc que ça sera avant mais je ne préfère pas m'avancer, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir.

