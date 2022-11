"Votre offre d'hébergement o2switch va expirer dans 6 jours."Tontof va disparaître... si ça peut vous rassurer, normalement, ça ne sera que pendant 5 mois et mon retour est prévu au printemps prochain à la date anniversaire du 18 avril. Cet hiver est soit disant sous le signe de la sobriété alors comme je pense déjà vivre sobrement au quotidien, je me suis dit que l'occasion était bien tombée pour décaler le prélèvement de mon hébergement à mi-avril comme celui de mes noms de domaine. Malheureusement, chez o2switch il n'est pas possible de faire un prélèvement de 5 ou 17 mois et la solution la plus simple pour que je synchronise les paiements de mon hébergement avec mes noms de domaines est donc de ne pas renouveler cet hébergement et d'attendre mi-avril pour en reprendre un nouveau. Pas besoin de chercher à comprendre, je n'aime pas les prélèvements automatiques et je trouve que c'est plus simple de payer tout à la même période (hébergement et noms de domaine).Je vis sobrement mais je ne le subis pas et c'est bien là toute la différence. Il faut déjà se dire que si ce ne sont pas des convictions intimes, la sobriété ne peut pas être envisagées facilement et je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ce choix. Ce qui apparaît pour des contraintes ou des choses négatives pour certaines personnes sont pour moi le contraire. Combien de fois j'ai pu entendre, "mais pourquoi tu n'as pas un vrai téléphone ?" comprendre smartphone. Tout simplement parce que je n'en ai pas besoin, j'ai un accès à un ordinateur pratiquement quand je veux, qu'est-ce que je ferai d'un smartphone alors que mon téléphone fait déjà ce que je lui demande principalement, être joignable et envoyer/recevoir des messages textuels. Alors oui un smartphone peut être utile en dehors du quotidien, en week-end, en vacances, mais dans ce cas je ne suis pas tout seul et j'ai accès à un Fairphone qui nous suffit largement. Le téléphone est l'exemple le plus récurrent mais au quotidien je fais beaucoup de choix réfléchis qui interrogent et font réagir. C'est toujours intéressant de voir comment la société peut formater des habitudes sans s'en rendre compte et quand on en discute on se rend compte que ce ne sont pas toujours des choix personnels.En attendant le retour en ligne, j'essaye de faire le point sur tous mes projets en cours parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de code à partager mais comme je n'aime pas trop partager des choses non abouties je me retrouve à ne rien publier et c'est dommage parce qu'il y a des choses bien sympathiques dans le tas.Bonne fin d'année 2022 et on se retrouve normalement le 18 avril 2023 !

Permalink